Верещагина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагина Анна Петровна

Верещагина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1907

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Верещагин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Верещагин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close