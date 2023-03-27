Верещагина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1907
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Верещагин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Верещагин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1913
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Верещагин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно