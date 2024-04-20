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Белов Василий Амфилохиевич

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Белов Амфилохий

Мать: не указана

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Белов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Белов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Белов Амфилохий Васильевич

Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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