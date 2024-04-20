Белов Василий Амфилохиевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Белов Амфилохий
Бракосочетание
Около 1839
Жена: Белова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белов Амфилохий Васильевич
Мать ребёнка: Белова Ираида Ивановна
Смерть
Неизвестно