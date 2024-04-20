Белова Ираида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Белов Василий Амфилохиевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Белов Василий Амфилохиевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белов Амфилохий Васильевич
Отец ребёнка: Белов Василий Амфилохиевич
Смерть
Неизвестно