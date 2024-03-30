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Белов Иван Васильевич

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Белов Василий Амфилохиевич

Мать: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1863

Жена: Белова Павла Кузьминична

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Белов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Белов Александр Иванович

Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Белова Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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