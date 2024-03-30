Белов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Белов Василий Амфилохиевич
Мать: Белова Ираида Ивановна
Бракосочетание
Около 1863
Жена: Белова Павла Кузьминична
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Белова Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Белова Павла Кузьминична
Смерть
Неизвестно