Белов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Белов Василий Амфилохиевич
Мать: Белова Ираида Ивановна
Бракосочетание
Около 17.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Белова Прасковья Евгеньевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Белов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Белова Прасковья Евгеньевна
Смерть
Неизвестно