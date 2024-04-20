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Белов Василий Васильевич

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Белов Василий Амфилохиевич

Мать: Белова Ираида Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 17.01.1877 ст.

Жена: Белова Прасковья Евгеньевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Белов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Белова Прасковья Евгеньевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Белов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Белова Прасковья Евгеньевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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