Белова Анисья Павловна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
1819
Сын: Белов Василий Амфилохиевич
Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Белов Кинтилион Амфилохиевич
Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Белов Николай Амфилохиевич
Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович
Смерть
Неизвестно