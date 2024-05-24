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Белова Анисья Павловна

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: Екатерина Матвеевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1818

Муж: Белов Амфилохий Федорович

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Белов Василий Амфилохиевич

Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Белов Кинтилион Амфилохиевич

Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Белов Николай Амфилохиевич

Отец ребёнка: Белов Амфилохий Федорович

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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