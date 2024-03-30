Белов Николай Амфилохиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Белов Амфилохий
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Белова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Белов Амфилохий Николаевич
Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Белова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна
Смерть
До 1885