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Белов Николай Амфилохиевич

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Белов Амфилохий

Мать: не указана

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Белова Аполлинария Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Белова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Белов Амфилохий Николаевич

Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Белова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Белова Аполлинария Ивановна

Серково, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Серково, Свердловский район, Северный край
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