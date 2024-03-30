Белова Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Белова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Амфилохиевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Белов Амфилохий Николаевич
Отец ребёнка: Белов Николай Амфилохиевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Белова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Амфилохиевич
Смерть
Неизвестно