Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

25.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1877

Отец: Сеферов Иван Юрьевич / Георгиевич /

Мать: Сеферова Зинаида Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
16.10.1895

Муж: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-93,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-94.
Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Золото Николай Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Золото Мануил Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.06.1904

Сын: Золото Иван Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Золото Федор Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бычкова Евгения Васильевн

Отец ребёнка: Золото Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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