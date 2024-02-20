Золото (Сеферова) Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения25.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.02.1877
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
16.10.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-93,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-94.
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Золото Николай Васильевич
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.06.1904
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь , м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бычкова Евгения Васильевн
Отец ребёнка: Золото Василий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно