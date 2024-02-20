(Золото) Вера Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти07.07.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Крещение
27.06.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229. | Восприемники: Сын Мануил и дочь Анастасия псаломщика Григория Филиппова
Смерть
07.07.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-63,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-267.
Похороны
08.07.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /