Золото Мануил Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения08.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
08.06.1902
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Крещение
09.06.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-80. | Восприемники: Пономаря Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь- Анастассия
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно