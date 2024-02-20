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Золото Мануил Васильевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1902

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Крещение
09.06.1902
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-80. | Восприемники: Пономаря Георгия Филиппова сын-Мануил и дочь- Анастассия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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