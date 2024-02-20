Золото Иван Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения17.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1904
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Крещение
18.06.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16. | Восприемники: Пономарь сено прихода Георгий Филиппов и его дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно