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Золото Иван Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

17.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1904

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Крещение
18.06.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16. | Восприемники: Пономарь сено прихода Георгий Филиппов и его дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно
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