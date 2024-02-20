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(Золото) Мария Васильевна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Крещение
04.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-151. | Восприемники: Псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь - Анастасия
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холин Иван

Рождение ребёнка
30.04.1936

Дочь: София Христофоровна

Отец ребёнка: Пино Христофор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пино Христофор

Смерть
Неизвестно
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