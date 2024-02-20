(Золото) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения03.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Крещение
04.02.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-151. | Восприемники: Псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь - Анастасия
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холин Иван
Рождение ребёнка
30.04.1936
Дочь: София Христофоровна
Отец ребёнка: Пино Христофор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пино Христофор
Смерть
Неизвестно