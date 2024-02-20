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Сеферов Иван Юрьевич / Георгиевич /

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сеферов Юрий / Георгий / Александрович

Мать: Сеферова София

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.02.1877

Дочь: Золото Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеферов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пино Сара Ивановна

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеферов Василий Иванович

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеферов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавроди Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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