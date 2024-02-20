Сеферов Иван Юрьевич / Георгиевич /
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.02.1877
Дочь: Золото Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пино Сара Ивановна
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавроди Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сеферова Зинаида Григорьевна
Смерть
Неизвестно