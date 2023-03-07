Мусихин Никита Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Евфросинья Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Мусихин Иван Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Варвара Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754