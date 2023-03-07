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Мусихин Никита Кондратьев

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

Мать: Мусихина Марфа Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мусихин Павел Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Мусихин Сидор Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Мусихин Родион Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Мусихин Михей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Евфросинья Никитина

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Мусихин Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Мусихин Игнатий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Варвара Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
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