Мусихин Родион Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Мусихин Александр Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1746