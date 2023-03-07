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Мусихин Родион Никитин

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Мусихин Никита Кондратьев

Мать: Мусихина Варвара Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Мусихин Ананья Родионов

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Мусихин Александр Родионов

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Мусихин Иван Родионов

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1746
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