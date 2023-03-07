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Мусихина Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Никита Кондратьев

Отец ребёнка: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Мусихин Емельян Кондратьев

Отец ребёнка: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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