Мусихина Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мусихин Никита Кондратьев
Отец ребёнка: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Мусихин Емельян Кондратьев
Отец ребёнка: Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710