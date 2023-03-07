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(Мусихина) Матрона Никитина

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Мусихин Никита Кондратьев

Мать: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Косинкой речкой, Кукарская сотня, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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