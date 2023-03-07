Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Мусихин Епифан Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мусихин Никита Кондратьев
Мать ребёнка: Мусихина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Мусихин Емельян Кондратьев
Мать ребёнка: Мусихина Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Марфа Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723