Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Кондратий (Конашка) Епифанов

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Мусихин Епифан Павлов

Мать: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Никита Кондратьев

Мать ребёнка: Мусихина Марфа Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Мусихин Емельян Кондратьев

Мать ребёнка: Мусихина Марфа Васильева

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Марфа Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
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