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Мусихина Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мусихин Павел Никитин

Отец ребёнка: Мусихин Никита Кондратьев

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Мусихин Сидор Никитин

Отец ребёнка: Мусихин Никита Кондратьев

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Мусихин Родион Никитин

Отец ребёнка: Мусихин Никита Кондратьев

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Никита Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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