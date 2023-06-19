Корнилов Гаврило Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Корнилова Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Корнилова Матрена Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Корнилова Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Корнилова Матрена Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно