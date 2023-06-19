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Корнилов Гаврило Якимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Корнилов Яким Корнилович

Мать: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Корнилова Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Корнилова Матрена Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Корнилова Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Корнилова Матрена Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно