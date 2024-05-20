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Копылова Марья Гавриловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Гаврило Якимович

Мать: Матрена Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Сергей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Копылов Евлампий Сергеевич

Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Копылов Харитон Сергеевич

Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: (Копылова) Ксенья Сергеевна

Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 72л
Смерть
Неизвестно

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