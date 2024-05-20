Копылова Марья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Гаврило Якимович
Мать: Матрена Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Копылов Евлампий Сергеевич
Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Копылов Харитон Сергеевич
Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: (Копылова) Ксенья Сергеевна
Отец ребёнка: Копылов Сергей Васильевич
ГАСО, рев1834, 72л
Смерть
Неизвестно