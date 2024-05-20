Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Копылова Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Полякова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30об
Смерть
Неизвестно

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