Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Якимович
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Копылова Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Якимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Полякова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Якимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Якимович
ГАСО, 24-25-330, 30об
Смерть
Неизвестно