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Корнилов Яким Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Корнил Еремеевич

Мать: Ирина Афонасьевна

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Марфа Якимовна

Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Анна Якимовна

Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Корнилов Гаврило Якимович

Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мизгирева Настасья Якимовна

Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
1793
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот