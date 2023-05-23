Корнилов Яким Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Корнил Еремеевич
Мать: Ирина Афонасьевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Марфа Якимовна
Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Анна Якимовна
Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Корнилов Гаврило Якимович
Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мизгирева Настасья Якимовна
Мать ребёнка: Корнилова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 54 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот