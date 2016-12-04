Петрыкина (Щукина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1955
Дата смерти04.12.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955
Отец: Щукин Иван Герасимович
Мать: Щукина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломакин Николай Яковлевич
Соколье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ломакин Николай Яковлевич
Смерть
04.12.2016