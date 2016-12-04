Петрыкина (Щукина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Щукина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1955

Дата смерти

04.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955

Отец: Щукин Иван Герасимович

Мать: Щукина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломакин Николай Яковлевич

Соколье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ломакин Николай Яковлевич

Смерть
04.12.2016
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