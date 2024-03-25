Щукин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Герасим
Мать: Щукина Ефима Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Петрыкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепринцева Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно