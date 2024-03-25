Щукина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Должиков Иван Кузьмич

Мать: Должикова Евдокия

Рождение ребёнка
14.08.1955

Дочь: Петрыкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепринцева Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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