Щукина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Должиков Иван Кузьмич
Мать: Должикова Евдокия
Рождение ребёнка
14.08.1955
Дочь: Петрыкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепринцева Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно