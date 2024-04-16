Ломакин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломакин Яков Васильевич

Мать: Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
06.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрыкина Нина Ивановна

Соколье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Петрыкина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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