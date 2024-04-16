Ломакин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломакин Яков Васильевич
Мать: Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
06.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрыкина Нина Ивановна
Соколье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Петрыкина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно