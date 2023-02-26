деревня Соколье, деревня Соколье, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Соколье

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Расписание землемерных работ по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у., протокол осмотра местности. 1916 г. // Г Показать все
Дело Новосильской уездной землеустроительной комиссии о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у. (список домохозяев и тет Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Дело 309.
Приговоры сельских сходов, полевой журнал и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3189Соколье, д. каз.при р. Зуше.41245239238

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Косаревская волость
836. Соколья, деревня бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 78, жителей 579

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291867Сокольедеревня52°58'с.ш.37°08'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Прудовское сельское поселение
54643434151д Сокольедеревня
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