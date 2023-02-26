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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Расписание землемерных работ по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у., протокол осмотра местности. 1916 г. // Г Показать все
Дело Новосильской уездной землеустроительной комиссии о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у. (список домохозяев и тет Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Дело 309.
Приговоры сельских сходов, полевой журнал и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Соколье Косаревской вол. Новосильского Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3189Соколье, д. каз.при р. Зуше.41245239238
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
836. Соколья, деревня бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 78, жителей 579
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291867Сокольедеревня52°58'с.ш.37°08'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643434151д Сокольедеревня