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Одинцов Александр Викторович

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Место рождения

Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Одинцов Виктор Александрович

Мать: Одинцова Елизавета Ивановна

Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Одинцов Василий Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Мария Кирилловна

Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1910
Подбережский, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин. Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г . ч.II. Николаевская Побережская церковь. Заштатные и сиротствующие. Александр Викторов Одинцов , 27 лет, сын псаломщика. Пособия ниоткуда ... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Одинцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Мария Кирилловна

Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Подбережский, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В приходе Николаевской Побережской церкви Грязовецкого уезда. Пособия ниоткуда не получает, живёт своими трудами.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Мария Кирилловна

Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодского Духовного училища.
Смерть
Неизвестно
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