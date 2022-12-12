Одинцов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1907
Сын: Одинцов Василий Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Мария Кирилловна
Работа или профессия
1910
Крестьянин. Клировые ведомости Грязовецкого уезда за 1910 г . ч.II. Николаевская Побережская церковь. Заштатные и сиротствующие. Александр Викторов Одинцов , 27 лет, сын псаломщика. Пособия ниоткуда ... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Одинцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Мария Кирилловна
Место жительства
1915
В приходе Николаевской Побережской церкви Грязовецкого уезда. Пособия ниоткуда не получает, живёт своими трудами.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 1 класса Вологодского Духовного училища.
Смерть
Неизвестно