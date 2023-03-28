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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3354Никольское, с. вл.при колодцах.414063022Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
543. Никольское, село бывшее владельческое, при речке Леже, дворов 8, жителей 31, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
73аНикольскоеНикольскоебывшие помещичьи398
73бНикольскоеНикольскоебывшие помещичьи3910
73вНикольскоеНикольскоебывшие помещичьи143439
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никольское (шк. I ст 2158селоЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: —.1918
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249070Никольскоедеревня58°52'с.ш.40°55'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160241д Никольскоедеревня