Одинцова Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Одинцов Василий Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Викторович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Одинцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно