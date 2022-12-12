Одинцова Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцова Мария Кирилловна

Одинцова Мария Кирилловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Одинцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Викторович

Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Одинцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Викторович

Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Александр Викторович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close