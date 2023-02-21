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Одинцова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Муж: Одинцов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Одинцова Параскева Викторовна

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Александрович

Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Одинцов Александр Викторович

Отец ребёнка: Одинцов Виктор Александрович

Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 19.05.1903 по 1908 ст.
Грамоте не обучена. После смерти супруга состояла просфорней при Николаевской Побережской церкви Грязовецкого уезда с 19.05.1903 по 1908 г. Занималась сбором по приходу урожая ржи и льна. Получала ... Показать все
Смерть
1908
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