Одинцова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Одинцова Параскева Викторовна
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Одинцов Александр Викторович
Отец ребёнка: Одинцов Виктор Александрович
Работа или профессия
С 19.05.1903 по 1908 ст.
Грамоте не обучена. После смерти супруга состояла просфорней при Николаевской Побережской церкви Грязовецкого уезда с 19.05.1903 по 1908 г. Занималась сбором по приходу урожая ржи и льна. Получала ... Показать все
Смерть
1908