Залевская (Бродовская) Юзефа
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения01.12.1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912
Отец: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
15.11.1941
Сын: Залевский Иван
Отец ребёнка: Залевский Алейзы
Рождение ребёнка
19.11.1943
Сын: Залевский Эдвард
Отец ребёнка: Залевский Алейзы
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Залевский Алейзы
Рождение ребёнка
16.02.1949
Дочь: Чернецкая (Залевская) Станислава
Отец ребёнка: Залевский Алейзы