Залевская (Бродовская) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Бродовская) Юзефа

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

01.12.1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912

Отец: Бродовский Иван

Мать: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
15.11.1941

Сын: Залевский Иван

Отец ребёнка: Залевский Алейзы

Рождение ребёнка
19.11.1943

Сын: Залевский Эдвард

Отец ребёнка: Залевский Алейзы

Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Залевский Алейзы

Рождение ребёнка
16.02.1949

Дочь: Чернецкая (Залевская) Станислава

Отец ребёнка: Залевский Алейзы

Смерть
1994

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