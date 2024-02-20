Залевский Алейзы
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения25.11.1912
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912
Рождение ребёнка
15.11.1941
Сын: Залевский Иван
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа
Рождение ребёнка
19.11.1943
Сын: Залевский Эдвард
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа
Рождение ребёнка
16.02.1949
Дочь: Чернецкая (Залевская) Станислава
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа