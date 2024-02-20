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Залевский Алейзы

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

25.11.1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912

Отец: Залевский Zaleski Иосиф

Мать: Залевская (Познянская Poznanska) Юлиана

Рождение ребёнка
15.11.1941

Сын: Залевский Иван

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа

Рождение ребёнка
19.11.1943

Сын: Залевский Эдвард

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа

Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа

Рождение ребёнка
16.02.1949

Дочь: Чернецкая (Залевская) Станислава

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Юзефа

Смерть
1990

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