Залевский Иван
Место рожденияСССР
Дата рождения15.11.1941
Дата смерти17.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941
Отец: Залевский Алейзы
Рождение ребёнка
05.06.1973
Сын: Залевский Александр
Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина
Рождение ребёнка
14.08.1976
Сын: Залевский Юрий
Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина
Рождение ребёнка
25.01.1982
Сын: Залевский Михаил
Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина
Смерть
17.01.2011