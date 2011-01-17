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Залевский Иван

Место рождения

СССР

Дата рождения

15.11.1941

Дата смерти

17.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941

Отец: Залевский Алейзы

Мать: Залевская (Бродовская) Юзефа

Рождение ребёнка
05.06.1973

Сын: Залевский Александр

Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина

Рождение ребёнка
14.08.1976

Сын: Залевский Юрий

Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина

Рождение ребёнка
25.01.1982

Сын: Залевский Михаил

Мать ребёнка: Залевская (Зауэр) Нина

Смерть
17.01.2011

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