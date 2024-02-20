Залевский Михаил
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Арык-балык
Дата рождения25.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1982
Отец: Залевский Иван
Мать: Залевская (Зауэр) Нина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2007
Рождение ребёнка
11.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залевская (Лошицкая) Наталья
Рождение ребёнка
09.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залевская (Лошицкая) Наталья