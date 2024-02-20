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Залевский Михаил

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Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Арык-балык

Дата рождения

25.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1982

Отец: Залевский Иван

Мать: Залевская (Зауэр) Нина

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2007

Жена: Залевская (Лошицкая) Наталья

Рождение ребёнка
11.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залевская (Лошицкая) Наталья

Рождение ребёнка
09.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залевская (Лошицкая) Наталья

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