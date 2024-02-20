Залевская (Лошицкая) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Лошицкая) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1983

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983

Отец: Лошицкий Александр

Мать: Лошицкая (Васина) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2007

Муж: Залевский Михаил

Рождение ребёнка
11.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залевский Михаил

Рождение ребёнка
09.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залевский Михаил

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