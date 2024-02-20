Залевская (Лошицкая) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983
Отец: Лошицкий Александр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2007
Муж: Залевский Михаил
Рождение ребёнка
11.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залевский Михаил
Рождение ребёнка
09.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залевский Михаил