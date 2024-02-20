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Залевский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1973

Отец: Залевский Иван

Мать: Залевская (Зауэр) Нина

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.2001

Жена: Залевская (Плахтий) Галина

Рождение ребёнка
01.02.2003

Дочь: (Залевский) Анна

Мать ребёнка: Залевская (Плахтий) Галина

Рождение ребёнка
03.02.2005

Сын: Залевский Сергей

Мать ребёнка: Залевская (Плахтий) Галина

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