Залевский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1973
Отец: Залевский Иван
Мать: Залевская (Зауэр) Нина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.08.2001
Рождение ребёнка
01.02.2003
Дочь: (Залевский) Анна
Мать ребёнка: Залевская (Плахтий) Галина
Рождение ребёнка
03.02.2005
Сын: Залевский Сергей
Мать ребёнка: Залевская (Плахтий) Галина