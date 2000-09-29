Залевский Эдвард
Место рожденияКазахстан, СКО Тайыншинский район с. Калиновка
Дата рождения19.11.1943
Дата смерти29.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1943
Отец: Залевский Алейзы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1967
Сын: Залевский Владимир
Мать ребёнка: Залевская (Сухаревская) Елена
Рождение ребёнка
12.05.1970
Дочь: Бахарева (Залевская) Людмила
Мать ребёнка: Залевская (Сухаревская) Елена
Смерть
29.09.2000