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Залевский Эдвард

Место рождения

Казахстан, СКО Тайыншинский район с. Калиновка

Дата рождения

19.11.1943

Дата смерти

29.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1943

Отец: Залевский Алейзы

Мать: Залевская (Бродовская) Юзефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залевская (Сухаревская) Елена

Рождение ребёнка
11.12.1967

Сын: Залевский Владимир

Мать ребёнка: Залевская (Сухаревская) Елена

Рождение ребёнка
12.05.1970

Дочь: Бахарева (Залевская) Людмила

Мать ребёнка: Залевская (Сухаревская) Елена

Смерть
29.09.2000

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