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Бродовский Иван

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1871

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бродовская) Элижбета

Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бродовский Александр

Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бродовский Павел

Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Залевская (Бродовская) Вероника

Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Залевская (Бродовская) Юзефа

Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)

Смерть
1941

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