Бродовский Иван
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1871
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бродовская) Элижбета
Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бродовский Александр
Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бродовский Павел
Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Залевская (Бродовская) Вероника
Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Залевская (Бродовская) Юзефа
Мать ребёнка: (Наумович) Мария (Анисья)