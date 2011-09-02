Залевская (Бродовская) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Бродовская) Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 02.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Бродовский Иван

Мать: (Наумович) Мария (Анисья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залевский Иван

Отец ребёнка: Залевский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская (Залевская) Елена

Отец ребёнка: Залевский Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залевский Иосиф

Рождение ребёнка
08.02.1944

Дочь: Звольская (Залевская) Юлия

Отец ребёнка: Залевский Иосиф

Смерть
Около 02.09.2011

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