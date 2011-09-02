Залевская (Бродовская) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 02.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залевский Иван
Отец ребёнка: Залевский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская (Залевская) Елена
Отец ребёнка: Залевский Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залевский Иосиф
Рождение ребёнка
08.02.1944
Дочь: Звольская (Залевская) Юлия
Отец ребёнка: Залевский Иосиф
Смерть
Около 02.09.2011