Залевский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залевский Матвей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залевский Иван

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская (Залевская) Елена

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залевская (Бродовская) Вероника

Рождение ребёнка
08.02.1944

Дочь: Звольская (Залевская) Юлия

Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника

Смерть
Неизвестно

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