Залевский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залевский Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залевский Иван
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская (Залевская) Елена
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1944
Дочь: Звольская (Залевская) Юлия
Мать ребёнка: Залевская (Бродовская) Вероника
Смерть
Неизвестно