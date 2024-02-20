(Наумович) Мария (Анисья)
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1874
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Наумович Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бродовская) Элижбета
Отец ребёнка: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бродовский Александр
Отец ребёнка: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бродовский Павел
Отец ребёнка: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Залевская (Бродовская) Вероника
Отец ребёнка: Бродовский Иван
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Залевская (Бродовская) Юзефа
Отец ребёнка: Бродовский Иван