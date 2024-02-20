(Наумович) Мария (Анисья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумович) Мария (Анисья)

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1874

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Наумович Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бродовская) Элижбета

Отец ребёнка: Бродовский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бродовский Александр

Отец ребёнка: Бродовский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бродовский Павел

Отец ребёнка: Бродовский Иван

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Залевская (Бродовская) Вероника

Отец ребёнка: Бродовский Иван

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Залевская (Бродовская) Юзефа

Отец ребёнка: Бродовский Иван

Смерть
1972

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