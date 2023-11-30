Потелов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотелов Василий Дмитриевич

Потелов Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.08.1921

Дата смерти

30.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921

Отец: Потелов Дмитрий Алексеевич

Мать: Потелова Пелагея Константиновна

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1947

Жена: Потелова Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
03.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потелова Елизавета Яковлевна

Кретинга, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1951

Сын: Потелов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Потелова Елизавета Яковлевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.10.1973
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close