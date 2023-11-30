Потелов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1921
Дата смерти30.10.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921
Бракосочетание
13.02.1947
Рождение ребёнка
03.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потелова Елизавета Яковлевна
Кретинга, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1951
Сын: Потелов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Потелова Елизавета Яковлевна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.10.1973
Вологда, город Вологда, Вологодская область