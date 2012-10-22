Потелова (Мухина) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1927
Дата смерти22.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1927
Бракосочетание
13.02.1947
Рождение ребёнка
03.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потелов Василий Дмитриевич
Кретинга, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1951
Сын: Потелов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Потелов Василий Дмитриевич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.10.2012