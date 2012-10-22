Потелова (Мухина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потелова (Мухина) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.08.1927

Дата смерти

22.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1927

Отец: Мухин Яков Вавилович

Мать: Мухина (Биричевская) Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1947

Муж: Потелов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потелов Василий Дмитриевич

Кретинга, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1951

Сын: Потелов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Потелов Василий Дмитриевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.10.2012

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