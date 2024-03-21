Мухин Яков Вавилович
Место рождения
Дата рождения02.08.1891
Дата смерти17.09.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1891
Отец: Мухин Вавил
ВУЦА Ф. 364 Оп. 1 Д. 7581 Л. 21об-22 МК Орловской Всесвятской церкви Великоустюгского уезда: отец -д. Рожково бессрочно отпущенный солдат Вавил незаконнорожденный Мухин, мать - Елисавета Матфеева. Вос... Показать все
Бракосочетание
17.09.1918
Рождение ребёнка
01.06.1919
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Николаевна
Бракосочетание
С 1919 по 1920
Просмотрено дело 1712, 2 , 441 - только несколько листов по 1919 г, остальные записи с 1921 по 1923 г. Просмотрено дело 1712, 2, 359 - записи с января 1919 в основном по сентябрь 1919 г. по запись 151... Показать все
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Осколкова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1927
Дочь: Потелова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна
Смерть
17.09.1939
Туберкулез легких Председатель к/за Кр.Сеятель
Рождение ребёнка
01.04.1940
Дочь: Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна