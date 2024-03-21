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Мухин Яков Вавилович

Место рождения

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.08.1891

Дата смерти

17.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1891

Отец: Мухин Вавил

Мать: Мухина Елизавета Матфеевна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА Ф. 364 Оп. 1 Д. 7581 Л. 21об-22 МК Орловской Всесвятской церкви Великоустюгского уезда: отец -д. Рожково бессрочно отпущенный солдат Вавил незаконнорожденный Мухин, мать - Елисавета Матфеева. Вос... Показать все
Бракосочетание
17.09.1918

Жена: Мухина Клавдия Николаевна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1919

Сын: Мухин Рафаил Яковлевич

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Николаевна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
С 1919 по 1920

Жена: Мухина Клавдия Михайловна

Просмотрено дело 1712, 2 , 441 - только несколько листов по 1919 г, остальные записи с 1921 по 1923 г. Просмотрено дело 1712, 2, 359 - записи с января 1919 в основном по сентябрь 1919 г. по запись 151... Показать все
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Осколкова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мухин Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1927

Дочь: Потелова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.09.1939
Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Туберкулез легких Председатель к/за Кр.Сеятель
Рождение ребёнка
01.04.1940

Дочь: Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Мухина Клавдия Михайловна

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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