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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян Потелова, Сергеевых, Образцовых деревни Якушино Усть-Алексеевской волости Великоустюгского уезда за слом ограды вокруг отрубного уча Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Якушино Усть-Алексеевской волости относительно спора их великоутюгским мещанином Соболевым Иваном о земле. 1906 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Якунино Усть-Алексеевской волости о досрочном переделе земли. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 14121.
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Варженской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10516Якушино, д. каз.при рч. Меньшей Шарденьге.5757104243
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
224211ЯкушиноЛиповское.Богословскийбывшие государственные5012337984
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35790Якушинодеревня60°21'с.ш.46°26'в.д.P-38-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614476246д Якушинодеревня