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Молоков Осип Васильевич

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Молоков Василий Сидоров

Мать: Молокова Авдотья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Молоков Григорий Осипович

Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Молокова Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Молоков Максим Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молокова Наталья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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