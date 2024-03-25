Молоков Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Молоков Григорий Осипович
Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Молокова Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Молоков Максим Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Молокова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно