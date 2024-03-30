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Молоков Василий Сидоров

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Молоков Сидор Сергеевич

Мать: Молокова Аксинья Максимовна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Молоков Осип Васильевич

Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Молокова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Молоков Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Молоков Осип Васильевич

Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молокова Авдотья Яковлевна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1858 ст.
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
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