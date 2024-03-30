Молоков Василий Сидоров
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Рождение ребёнка
1814 ст.
Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Молокова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Молокова Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858 ст.